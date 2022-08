CANCELLO ARNONE – Ieri è stato ritrovato il corpo senza vita di Pietro Leggiero, 22 anni di Cancello Arnone. I familiari non riuscivano a trovarlo. Viveva da solo in un appartamento di via Roma. Pietro, secondo quanto ricostruito, si sarebbe tolto la vita. Al vaglio delle indagini ci sarebbe l’ultimo sms, inviato prima del gesto estremo. Lascia un fratello gemello.