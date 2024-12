TRAGICO SCHIANTO, Ilaria muore a 30 anni. Oggi l’ultimo saluto

PIEDIMONTE MATESE – Saranno celebrati questi mattina alle 10:30 presso la Chiesa Ave Gratia Plena i funerali di Ilaria Santomassimo, 30 anni, deceduta ieri sera in un violento incidente frontale all’altezza della vecchia via Flaminia.

Lascia i genitori, i nonni, gli zii e i parenti tutti affranti dal dolore.

Ilaria da tempo viveva in Umbria dove si era trasferita per lavoro. Viaggiava su una Citroen ed era di ritorno da Todi, dove lavorava come ingegnere l’altra vittima, Walter Bevilacqua di 36 anni, viaggiava a bordo di una Alfa Romeo. Un impatto violentissimo che ha ridotto le due auto in un cumulo di lamiere, tanto che i vigili del fuoco sono riusciti ad estrarre i corpi delle due vittime solo dopo circa tre ore.