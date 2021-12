Tragico scontro tra auto e Apecar: muore 82enne

BELLONA – Schianto tra una vettura e una Apecar, 82enne perde la vita. É accaduto a Bellona dove un anziano, molto conosciuto in città, ha perso la vita nel tragico schianto con un Alfa guidata da un 25enne del posto. Per il giovane nessuna ferita, per l’uomo invece si è reso necessario il trasporto all’ospedale ci Caserta, dove poco dopo è deceduto. Troppo gravi le ferite riportate. Sul posto i carabinieri della stazione di Vitulazio per ricostruire quanto accaduto. La salma sarà sottoposta ad autopsia e solamente successivamente sarà liberata per i funerali.