Trasporto di scarti ferrosi e demolizione non autorizzato. Scattano i sequestri

REGIONALE – Trasportavano materiale di scarto ferroso e resti di demolizione senza i documenti previsti i due camioncini individuati in provincia di Napoli, rispettivamente a Nola e Giugliano, sequestrati lo scorso 13 aprile dalle forze dell’ordine nell’ambito delle attività di presidio ordinario nella Terra dei Fuochi. Il dato è riferito nel report settimanale a firma dell’incaricato per il contrasto del fenomeno dei roghi di rifiuti nella regione Campania.

Nella settimana trascorsa si sono avviate attività di controllo su segnalazione dei volontari, grazie alle quali sono stati identificati alcuni rilevanti siti di sversamento di rifiuti (in particolare pneumatici), prevenendo ulteriori possibili roghi. Negli stessi giorni, nell’ambito delle attività di presidio del territorio dell’operazione Strade Sicure del raggruppamento Campania dell’Esercito su base 7mo reggimento bersaglieri, sono stati assicurati 385 servizi di pattuglia e come risultato sono stati individuati quattro nuovi siti di sversamento; identificate 515 persone (di cui due denunciate e una sanzionata amministrativamente); controllati 422 veicoli di cui due sequestrati. Sono state comminate multe per un totale di 6.436,00 euro.

L’attività si inquadra nelle azioni di “primo e secondo livello” – cioè operate h 24 da pattuglie dall’Esercito ovvero da pattuglie miste con il supporto delle polizie locali o dei presidi territoriali dei carabinieri – che si aggiungono ai settimanali Action Day, secondo la programmazione definita dall’Incaricato per il contrasto del fenomeno dei roghi nella regione Campania nell’ambito della cabina di regia della Terra dei Fuochi, sempre con il coordinamento delle prefetture di Napoli e Caserta.