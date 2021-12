Travolto dal treno. Due comunità in lutto per la morte del 18enne Raffaele

SAN MARCELLINO/SANT’ARPINO (Lidia e Christian de Angelis) Ecco chi è il 18enne travolto da un treno. Si tratta di Raffaele D’Aponte, residente a San Marcellino in zona Campomauro, ma i genitori sono di Sant’Arpino. Ieri pomeriggio la tragedia, il corpo identificato con difficoltà dai familiari, visto che il giovane non aveva con sè i documenti. Stando alle prime indiscrezioni si ipotizza il gesto estremo, dato che da poco era finita la storia d’amore, e il 18enne non avrebbe superato tale rottura, ma al momento non si esclude comunque nessuna ipotesi. Sul posto oltre alle forze dell’ordine e i vigili del fuoco, alcuni familiari straziati dal dolore e dall’orrore di tale scena, i resti del povero ragazzino lungo i binari del treno regionale Napoli-Formia via Aversa. La salma è stata sequestrata e trasferita all’istituto di medicina legale per l’esame autoptico in attesa del rito funebre. Sotto shock le due comunità.