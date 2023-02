Travolto e ucciso dal treno: indagini in corso per identificare la vittima

L’incidente poco dopo le 13 al km 211

CURTI/SANTA MARIA CAPUA VETERE – Non è stato ancora identificato l’uomo investito e ucciso da un treno a pochi chilometri dalla stazione di Santa Maria Capua Vetere. Gli agenti della Polfer stanno cercando di identificarlo dal cellulare e dagli oggetti trovati nei pressi del cadavere, tra cui alcune bombolette spray di quelle usate dai writer. Sono inoltre in corso indagini per risalire al treno che ha investito l’uomo, il cui cadavere è stato trovato nei pressi dei binari della linea Napoli-Roma via Cassino. A notare il cadavere un treno regionale che viaggiava tra le stazioni di CASERTA e

RIPRESA LA CIRCOLAZIONE

Santa Maria Capua Vetere in direzione Cassino.

La circolazione dei treni lungo la linea Roma – Napoli, via Cassino è stata ripristinata alle 15,20. Le Ferrovie dello Stato, per rendere meno gravi i disagi dovuti alla sospensione in attesa dell’espletamento delle attività da parte della polizia giudiziaria dopo il ritrovamento di un cadavere nei pressi dei binari, hanno attivato il servizio sostitutivo con bus da Caserta a Vairano e da Caserta a Piedimonte Matese per il trasporto regionale.

LA NOTA DI RETE FERROVIARIA ITALIANA

Di seguito, la nota pubblicata dalle Ferrovie dello Stato. “Dalle ore 15:20 sulla linea Cassino – Napoli, la circolazione ferroviaria, precedentemente sospesa tra S. Maria Capua Vetere e Capua per l’investimento di una persona, è tornata regolare dopo l’autorizzazione alla ripartenza dei treni concessa dalle Autorità competenti intervenute sul posto.Effetti sulla mobilità ferroviaria: rallentamenti fino a 30 minuti per 2 treni Alta Velocità, 8 Regionali limitati e auto sostituiti.”