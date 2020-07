TRENO DERAGLIATO. Sequestrato il cavalcavia ferroviario

MARCIANISE – A seguito degli interventi di messa in sicurezza del cavalcavia ferroviario, al km 741, interessato ieri pomeriggio dal deragliamento di un treno merci, e’ stato riaperto sulla A1 il tratto compreso tra Villa Literno e Caserta Sud in direzione Roma; riaperto anche il tratto compreso tra l’allacciamento con la A30 e Villa Literno in direzione Napoli.

Lo rende noto Autostrade per l’Italia. Il cavalcavia e’ stato posto sotto sequestro dall’autorita’ giudiziaria, per accertare le cause dell’incidente ferroviario. La circolazione, dopo le code del pomeriggio, e’ tornata scorrevole in entrambe le direzioni, verso Roma e verso Napoli.