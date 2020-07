Treno deragliato sul ponte dell’autostrada, chiuso un pezzo dell’A1. Traffico in tilt tra NAPOLI E CASERTA

MARCIANISE – “E’ stata disposta la chiusura del tratto per verifiche tecniche sul cavalcaferrovia all’altezza del km 741, a seguito del deragliamento di un treno merci. Inoltre è stato chiuso il tratto tra il bivio con la A30 Caserta-Salerno e Villa Literno verso Napoli. Si registrano 3 km di coda all’altezza dell’uscita obbligatoria di Villa Literno-Pomigliano verso Roma e tra Caserta nord ed il bivio con la A30 Caserta-Salerno 2 km di coda in direzione Napoli. In alternativa, dopo l’uscita a Villa Literno-Pomigliano si consiglia di immettesi sulla A30 Caserta-Salerno alla stazione di Nola in direzione di Caserta/Roma per poi rientrare sulla A1 Milano-Napoli verso Roma. A chi da Roma è diretto verso Napoli, dopo l’immissione sulla A30 Caserta-Salerno verso Salerno, si consiglia di percorrere la A16 Napoli-Canosa in direzione Napoli e rientrare sulla A1 in direzione Napoli”.

Lo rende noto la società Autostrade in una nota pochi minuti fa, dopo l’incidente ferroviario di qualche ora fa (CLICCA PER LEGGERE COSA E’ SUCCESSO).