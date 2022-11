Treno esce dai binari. Fango e alberi sulla linea

MIGNANO/PRESENZANO – Un treno è uscito dai binari nell’alto Casertano, tra Mignano Montelungo e Tora Presenzano. Non ci sono feriti a bordo ma solo tanta paura. I passeggeri hanno sentito un urto, forse causato da un albero caduto a causa del maltempo. Si è sentito in modo netto lo sbalzo che ha fatto uscire il convoglio dai binari, ma per fortuna le carrozze non si sono capovolte. Il treno era partito da Cassino alle 18.05, diretto a Caserta. Attualmente è fermo tra i campi e i passeggeri sono stati convogliati nell’ultima carrozza in attesa dei soccorsi.

Il personale di Trenitalia ha informato i passeggeri che la causa dello “sviamento” è stata una frana caduta sui binari, che ha trascinato fango e alberi.