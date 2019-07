TRENTOLA DUCENTA. THE END. I consiglieri comunali di maggioranza si sono dimessi. Tra lunedì o martedì arriva il commissario

TRENTOLA DUCENTA (g.g.) – A quanto pare, i consiglieri comunali di maggioranza temevano ulteriori sviluppi dell’inchiesta giudiziaria e hanno ritenuto prudente rassegnare le dimissioni in massa, per mettere fine già da oggi all’amministrazione comunale, legata alle dimissioni di Andrea Sagliocco che, come sappiamo, per legge diventano davvero esecutivi dopo 20 giorni dalla presentazione.

Per cui, calcolatrice alla mano, essendomi dimesso Sagliocco il 28 giugno, giorno dell’arresto, lo scioglimento sarebbe arrivato il 29 luglio. Con la dimissione contestuale di tutti i consiglieri, già lunedì il prefetto nominerà un commissario. La speranza è che il commissario prefettizio sia all’altezza del complicato compito e che soprattutto non faccia rimpiangere finanche i sindaci di Trentola.

Affermiamo queste cose, perché l’esperienza dei commissari prefettizi, soprattutto quando vengono nominati nei comuni dell’agro aversano, è stato negli ultimi anni, fino ad oggi, tutt’altro che trasparente, come dimostra la questione della modifica del piano regolatore con cui il commissario Luigi Palmieri, vice prefetto oggi in pensione, ha agevolato la nota famiglia di imprenditore Canciello nel realizzare una mega speculazione, affittando nuovi capannoni ad aziende della logistica.