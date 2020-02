TRIPLICE OMICIDIO DI CAMORRA. Chiesto l’ergastolo per Corrado De Luca e Giuseppe Diana. Sconto per chi ha ammesso il delitto

Casal di Principe (Tina Palomba) – Nel processo per il triplice omicidio Maisto, De Cicco e Venosa, questa mattina, in Corte di Assise di Appello, c’è stato il momento della requisitoria del procuratore generale, in cui sono state rese note le richieste di condanna per Corrado De Luca, Giuseppe Diana, Pasquale Spierto e Antonio Basco.

E’ stata invocata la conferma degli ergastoli per tutti, ad esclusione di una riduzione a 30 anni, vista l’ammissione della partecipazione al delitto, per Spierto e Basco, divenuti collaboratori di giustiza. Le tre vittime furono eliminati, 28 anni fa, nell’ambito di una faida all’interno del clan dei Casalesi nel periodo che erano latitanti i capi storici della locale criminalità, appena dopo l’uccisione di Bardellino e De Falco. De Cicco fu ucciso in un circolo davanti a diversi testimoni tra di essi anche la moglie.

Nel collegio difensivo gli avvocati Paolo Caterino, Alfonso Baldascino, Lino Mascia. Alessandro Diana e Giuseppe Tessitore per i collaboratori di giustizia.