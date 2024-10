Troppa “erba” addosso e anche 400 euro in contanti: ARRESTATO 20ENNE

CASAL DI PRINCIPE – E’ stato durante un normale controllo di polizia che la pattuglia dei carabinieri della Stazione di Casal di Principe ha rinvenuto e sequestrato gr. 25 di hashish a un 20enne del posto.

Il giovane, controllato in via San Donato di quel Comune, è stato trovato in possesso del citato stupefacente suddiviso in varie dosi, pronto per lo smercio.

Addosso al 20enne i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato anche la somma in contanti di € 425 in banconote di vario taglio.

La perquisizione domiciliare ha poi consentito agli stessi carabinieri di rinvenire e sequestrare materiale idoneo al confezionamento dello stupefacente.

L’arrestato è stato tradotto presso casa circondariale di Santa Maria C.V.