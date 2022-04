ROCCAMONFINA – Comunità in lutto a Roccamonfina per la morte di Adriana Iacovone, la madre di famiglia deceduta a 47 anni nella sua abitazione di via Petrillo. Ieri mattina il corpo esanime è stato trovato dal marito Giuseppe. Lanciato l’allarme, purtroppo, non c’è stato niente da fare. I funerali saranno celebrati alle 17 nella chiesa di San Pietro Martire. Era originaria di Marzano Appio. Lascia il consorte e le figlie.