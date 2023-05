Trovato impiccato a un albero, interrogata la compagna

L’uomo è stato trovato privo di vita, lo scorso giovedì, in località Bagnara

CASTEL VOLTURNO/GRAZZANISE – Nell’attesa dei risultati dell’esame autoptico gli investigatori, sotto la guida del pubblico ministero Chiara Esposito, stanno conducendo indagini sulla morte di Antonio Parente, 49 anni, trovato senza vita lo scorso giovedì in località Bagnara a Castel Volturno. Da una prima ricostruzione dei fatti Parente era partito da Vitulazio, luogo di residenza della compagna, e con questa aveva raggiunto una casa del litorale dove in compagnia di alcuni extracomunitari avevano trascorso del tempo.

Nel pomeriggio Parente è andato via per essere poi ritrovato in serata impiccato ad un albero. Circa 7 mesi fa l’uomo aveva tentato di togliersi la vita ma fu salvato da un familiare. Negli ultimi tempi in diverse occasioni era stato notato nel cimitero cittadino, quasi quotidianamente, e quando gli chiedevano cosa stesse facendo rispondeva che stava preparando il suo loculo.