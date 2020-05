SAN FELICE A CANCELLO – E’ stato portato in caserma Aniello Turnacco, pregiudicato 22enne , nipote di Giovanni Turnacco, ex ras del clan Massaro. Trovato in possesso di una pistola si trova attualmente presso la caserma locale di via Napoli. La sua posizione è al vaglio degli inquirenti. Già due anni fa fu arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti