Trovato morto in auto. Un malore non dà scampo ad un giovane

CASORIA – (Christian e Lidia de Angelis) Trovato morto in auto, un malore non dà scampo a un giovane. All’alba di stamani in zona via Bonito a Casoria, un giovane è stato trovato senza vita a bordo della propria auto. In un primo momento sembrava che il ragazzo avesse perso i sensi a seguito di un incidente, chiamati i soccorsi, questi giunti sul posto hanno constatato che era deceduto e per lui non vi era più nulla da fare.

Secondo le prime informazioni, il ragazzo si è sentito male, ha perso il controllo dell’auto, finendo con lo sbattere contro alcune vetture in sosta, poi si è arrestata la corsa e il giovane è rimasto senza vita in auto, un malore, pare, improvviso non gli ha dato scampo. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per accertare le dinamiche e informare il magistrato di turno del Tribunale di Napoli Nord competente per territorio e il medico legale. Disposta l’autopsia. Sotto shock l’intera comunità per questa inspiegabile e prematura morte.