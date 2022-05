SAN NICOLA LA STRADA – Trovato privo di sensi dal fratello all’interno della sua camera da letto. É accaduto questa mattina, alle 8,00 circa, in un’abitazione in via Appia a San Nicola La Strada dove un uomo di 40anni è stato trovato privo di sensi, nella sua stanza, dal fratello. Trasportato all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano dove risulta essere ancora ricoverato, sembrerebbe, in condizioni preoccupanti.