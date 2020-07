SAN FELICE A CANCELLO (red.cro.) – E’stato immediatamente trasportato all’ospedale il 50enne di San Felice A Cancello, residente in via San Leonardo, ritrovato nella sua abitazione in stato di incoscienza. Forse un infortunio, forse un malore, al momento è ancora presto per poter capire cosa sia successo tra quelle quattro mura.

A dare l’allarme è stata una vicina di casa, la quale, non riuscendo a mettersi in contatto con l’uomo, ha avvisato i soccorsi.