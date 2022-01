Truffa al tabacchi, chiesto il processo per tre

GRAZZANISE – Il pm del tribunale di Santa Maria Capua Vetere Gerardina Cozzolino ha chiesto il rinvio a giudizio per Giuseppe D.L. 39 anni, Carlo G. 27 anni e Filippo G. 35 anni accusati di truffa, calunnia, detenzione e traffico di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’udienza preliminare si terrà a febbario.

Il 5 giugno 2018 Giuseppe D.L. aveva chiesto al titolare di una tabaccheria sita a Grazzanise di eseguire una ricarica sulla Postepay di un soggetto per 322 euro dichiarando, falsamente, secondo la Procura, di aver dimenticato il denaro a casa per poi allontanarsi senza pagare. Al titolare aveva consegnato la tessara sanitaria e la carta d’identità a con l’impegno di saldare il debito. Ma ciò non è mai accaduto e il 20 giugno infatti D.L. per assicurarsi l’impunità dal reato di truffa denunciò ai carabinieri lo smarrimento della tessera sanitaria e della carta d’identità incolpando il commerciante truffato.