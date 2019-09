Truffa clienti e titolare di una nota concessionaria. Venditore intasca oltre 120mila euro

SAN NICOLA LA STRADA – La Procura della repubblica di Santa Maria Capua Vetere ha chiuso le indagini a proposito di un a truffa perpetrata in una concessionaria di San Nicola La Strada. 25 sarebbero gli acquirenti truffati insieme alla concessionaria, il cui titolare aveva effettuato delle segnalazioni alle autorit√†. Il venditore-truffatore incassava i soldi contanti che gli venivano elargiti come caparre per bloccare un’auto da acquistare. In alcuni casi, faceva eseguire ai clienti dei bonifici che indirizzava sul suo conto personale. Secondo le indagini, avrebbe intascato oltre 120mila euro. Ora rischia il processo per appropriazione indebita. Si tratta di un 41enne napoletano.