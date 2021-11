Truffa da 200mila euro ai danni dell’imprenditore Carlo Catone: un solo colpevole, l’altro imputato assolto

PIGNATARO MAGGIORE (G.V.) – Il giudice del Tribunale di Santa Maria C.V. dott.ssa Vona ha assolto per non aver commesso il fatto Vincenzo De Martino, agente di zona della Maurelli srl fornitrice di autoricambi alla ditta Catone srl di Pignataro Maggiore, il cui rappresentante legale è Carlo Catone, parte offesa processo. Il De Martino era imputato, in concorso con Massimiliano Sorbo dipendente della Catone srl , il quale ha patteggiato, il reato di truffa aggravata dall’aver agito abusando di un rapporto di prestazione d’opera, dal 2014 al 15/10/16:

“Nella qualità di dipendente della Maurelli Distribuzione spa, addetto alla emissione della documentazione fiscale della propria ditta, con artifici e raggiri consistiti nell’eseguire operazioni fittizie di carico e scarico merce mediante la sovrapposizione dei dati elettronici con quelli cartacei, nel sottoscrivere documenti di trasporto non corrispondenti alla merce effettivamente consegnata dalla Maurelli ed effettuando operazioni di storno contabile non rispondenti al vero, procurandosi l’ingiusto profitto pari al valore della merce apparentemente consegnata dalla Maurelli alla Catone, ammontante a circa 200.000 euro”.

La difesa ha dimostrato che il De Martino, agente di zona della Maurelli e non dipendente come erroneamente contestato, non aveva assolutamente partecipato alla truffa che invece era stata perpetrata esclusivamente dal Sorbo, il quale ha patteggiato la pena e per evitare il licenziamento aveva indicato anche il De Martino come suo complice nella truffa contestata.

De Martino è stato difeso dagli avvocati Luca Tornatora e Vittorio Giaquinto.