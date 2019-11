Truffa dello specchietto “modificata” su tutto il LITORALE. ECCO QUAL E’ IL NUOVO METODO ADOTTATO, PRESTATE MASSIMA ATTENZIONE!

CASTEL VOLTURNO/MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Stanno giungendo da alcuni automobilisti, diverse segnalazioni riguardo alla truffa dello specchietto, in atto nel tratto di Domiziana compreso tra lo svincolo di Castel Volturno e Mondragone.

Si tratta di una delle truffe più utilizzate sulle strade, che induce l’automobilista di turno a credere di aver urtato il retrovisore dell’auto del truffatore. Una delle “scampate” vittime di oggi, ci ha riferito che in prossimità dello svincolo per Castel Volturno, ha sentito all’improvviso il rumore di un colpo secco molto forte, sul parabrezza posteriore della propria auto, provocato in realtà da un sasso che ha dato l’illusione di un urto immediato. Subito dopo si è affiancata un’Alfa Romeo grigia, guidata da un uomo che gli ha intimato di fermarsi, mostrando lo specchietto danneggiato dal fantomatico incidente e che avrebbe dovuto presumibilmente rappresentare la base per il riconoscimento di un rimborso assicurativo, ovviamente l’automobilista ha tirato dritto.

Occhio dunque a quest’auto e nella eventualità di trovarvi di fronte a questa truffa, chiamate subito le forze dell’ordine.