Truffatori in azione sulla Statale: fanno finta di aver subito danni all’auto e poi…

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

CAPUA – Una tentata truffa è stata messa in atto lungo la strada statale che collega Capua a Santa Maria Capua Vetere, ma la vittima designata è riuscita a smascherare i malintenzionati e a evitarne la truffa.

Il fatto è avvenuto quando due individui, un uomo e una donna, a bordo di una Fiat Panda, hanno iniziato a circolare a bassa velocità lungo il ciglio della strada, in cerca di una vittima da ingannare. Quando una donna è passata loro accanto, i truffatori hanno fatto partire un rumore, come se qualcosa avesse colpito la sua auto, simile a un sasso lanciato.

A quel punto, la Panda ha iniziato a seguirla, lampeggiando in modo insistente per spingerla a fermarsi. La donna, inizialmente sorpresa, ha deciso di fermarsi, preoccupata per il possibile danno al veicolo.

Non appena l’auto si è fermata, l’uomo è sceso dal veicolo e si è avvicinato alla vittima, accusandola di aver urtato la sua Panda e chiedendo un risarcimento di 100 euro per i danni presunti. Tuttavia, la donna, nonostante il tentativo di inganno, ha mantenuto la calma e ha immediatamente contattato un parente che lavora nelle forze dell’ordine.

Di fronte alla minaccia di un coinvolgimento delle autorità, i due truffatori si sono dati alla fuga, facendo perdere rapidamente le loro tracce. Grazie alla prontezza di riflessi della vittima e alla sua conoscenza delle procedure da seguire, i malintenzionati non sono riusciti a portare a termine la loro truffa.