Truffe sui crediti per bonus edilizi. Indagati due imprenditori, uno “prende” il Reddito di Cittadinanza

AVERSA – La Guardia di Finanza di Aversa ha dato esecuzione a un decreto di sequestro emesso dalla procura di Napoli Nord per crediti fiscali derivanti da bonus edilizi per oltre 13 milioni di euro, nella disponibilita’ dei due titolari di imprese nel settore edile che sono attive nelle province di Caserta e Modena, uno dei quali percepisce anche il reddito di cittadinanza.

L’inchiesta e’ partita da movimentazioni anomale che hanno fatto emergere che i due, senza avere mezzi e dipendente, avevano generato crediti imposta per ristrutturazioni edili mai effettivamente svolti, per le quali non avevano messo nemmeno fatture nei confronti di clienti. Questi crediti erano stati ceduti in tranche da 500.000 euro a diverse persone privi della forza economica per pagare il corrispondente di questa cessione e persino percettori di reddito di cittadinanza; si trattava in realta’ di teste di legno che dovevano a loro volta rivendere il credito a banche ignare, in modo da monetizzarli. Il provvedimento è finalizzato a evitare che vengano ceduti a intermediari finanziari. I reati contestati ai due indagati sono truffa ai danni dello Stato e riciclaggio.