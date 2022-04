Tumore al seno. Il giovane medico di TEANO Ennio Conte in tv fa il punto sulla ricerca

TEANO (Pietro De Biasio) Il tumore del seno, tra le neoplasie più frequenti in Italia con oltre 50 mila nuove diagnosi l’anno, è stato al centro di Check-up su Rai 2, l’ultimo appuntamento di questa stagione del programma di informazione medica condotto da Luana Ravegnini.

Il giovane medico Ennio Conte, in studio tra i giovani medici specializzandi, è intervenuto nuovamente ai microfoni di Check-up per commentare le ultime scoperte in campo medico: «Un gruppo di ricercatori palermitani coordinati dalla Prof.ssa Todaro e supportato dalla Fondazione Airc ha individuato due nuovi target terapeutici per il trattamento del carcinoma della mammella. Come abbiamo sentito è il tumore più frequente nella popolazione femminile e nonostante i progressi della ricerca per quanto riguarda il trattamento per questa patologia, nel 25% dei casi questo tumore può sviluppare una resistenza ai regimi terapeutici attualmente in uso. Questo perché soprattutto nelle fasi più avanzate alcune cellule, grazie all’attivazione di alcuni geni, possono andare incontro a una riprogrammazione genica, quindi ad una de-differenzazione nel senso staminale che porta queste cellule ad essere super aggressive e super residenti. La ricerca ha già scoperto quali sono due delle proteine coinvolte in questo processo. La prima denominata SAM-68 è implicata nel processo di metastatizzazione, una proteina che è espressa esclusivamente nelle cellule tumorali quindi ideale per la target terapy. Mentre la seconda si chiama RAD-51 è invece responsabile dei processi di riparazione del dna. Questo gruppo di ricerca è riuscito a dimostrare che inibendo contemporaneamente queste due proteine si riesce ad eliminare in maniera estremamente selettiva le cellule staminali tumorali e ciò rappresenta un primo passo fondamentale per la creazione di nuovi farmaci che ci consentiranno di trattare ancora più efficacemente questi tipi di paziente».

«Che bella notizia grazie dott. Conte», sono state le parole della conduttrice dopo l’intervento del giovane medico di Teano. Siamo sicuri che il dott. Conte crescerà, imparerà sempre di più curando ed aiutando i pazienti con tutte le sue forze.