Turbativa d’asta per assegnazione dell’appalto, arrivano le condanne

Caserta /Casapulla – Tre condanne e quattro assoluzioni. È questo il bilancio della sentenza relativa all’indagine per il presidente e consiglieri della Fondazione San Giuseppe di Tuoro, frazione di Caserta, in relazione all’appalto da 1,5 milioni di euro per la ristrutturazione di un asilo.

Tra gli imputati l’ex consigliere regionale Luigi Bosco e il parroco della chiesa di Santo Stefano Promartire di Tuoro don Biagio Saiano, presidente della Fondazione. Secondo la procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere i lavori, peraltro mai eseguiti, sarebbero stati affidati alla società di due consiglieri della fondazione aggirando dunque le regole sulla concorrenza.

Il giudice ha assolto l’ex consigliere regionale Luigi Bosco, il parroco don Biagio Saiano, Guadagno e Rosa Carafa. Condannati a anno ed 8 mesi ciascuno l’imprenditore Giuseppe De Liso, sua moglie Tina Ferraiolo; a un anno e due mesi Maria Ficocello