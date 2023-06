Turbativa d’asta per l’appalto da 2 milioni di euro, imprenditore assolto

Per il magistrato il fatto non costituisce reato.

CASERTA. Per il giudice non ci fu turbativa d’asta per l’appalto da quasi due milioni di euro per il rifacimento delle strade di Bergamo. Questa l’accusa da cui è stato scagionato un imprenditore della provincia di Caserta. Il fatto, per il magistrato, non costituisce reato. L’imprenditore era finito sotto processo dopo una segnalazione del Comune di Bergamo. Uguale procedimento si aprì anche davanti all’Anac che riconobbe la negligenza da parte dell’imprenditore ma non il dolo. Di qui la sanzione e l’interdizione per 15 giorni. I giudici hanno, infine, assolto il casertano.