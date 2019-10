Turno da 60 ore in ospedale. Medico si sente male in sala operatoria

SESSA AURUNCA – Leonardo De Rosa, medico dell’ospedale Sessa Aurunca, racconta in un intervista a Mattino Cinque, di aver avuto un malore sul posto di lavoro per le troppe ore lavorate a causa della carenza di personale. “Noi dovremmo lavorare 38 ore settimanali. Io ne avevo lavorate circa una sessantina. Li hanno definiti dei micro infarti continui probabilmente legati a una situazione di stress”, spiega il dottore.

Nello studio Mediaset, Leonardo racconta la situazione critica degli ospedali italiani: “Abbiamo avuto uno spopolamento progressivo degli organici. C’è stato uno svecchiamento, ma non sono mai state fatte delle nuove assunzioni. Non siamo in grado di assicurare l’ordinario. Siamo costretti a fare dei turni supplementari che qualche volta diventano pericolosi per noi e per l’utenza”.