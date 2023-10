TUTTE LE FOTO. Il canile degli orrori: cuccioli morti tra centinaia di cani denutriti. Maxi multa da 100 mila euro

CASALUCE (Maria Assunta Cavallo) – Torniamo a parlare dell’allevamento di cani sequestrato nella serata di venerdì.

I carabinieri del gruppo forestale stazione di Marcianise, unitamente al personale dell’A.S.L di Caserta, servizio veterinario di Aversa, dottori Luigi Beatrice e Tommaso Tranquillo, a seguito di numerose segnalazioni, hanno eseguito un ennesimo controllo nella tarda serata di ieri presso una allevamento abusivo dove la scorsa notte sono stati trovati circa 400 cani di diverse razze, tra cui 100 cuccioli pronti per essere immessi sul mercato, privi di microchip ed in uno stato di abbandono totale, privati del cibo e dell’acqua.

Recuperate inoltre le carcasse di diversi cuccioli che nei prossimi giorni verranno sottoposte ad esame autoptico per capire come sono deceduti i poveri animali. Denunciato il proprietario della struttura, S.M. che oltre a rischiare una condanna per maltrattamenti sugli animali, dovra’ pagare una multa di 100 mila euro.

L’area intanto e’ stata interamente posta sotto sequestro ed i cani affidati all’associazione “Stop Animal Crime”.