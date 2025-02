TUTTE LE FOTO. LADRI A SCUOLA. Nella notte le elementari “ripulite” da computer e tablet

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CESA (Lidia e Christian de Angelis) – Ennesimo colpo nella notte presso la scuola primaria di Cesa, in via Campostrino, dove un gruppo di malviventi ha fatto irruzione nei locali dell’istituto, depredando il materiale didattico e danneggiando le strutture. I ladri, approfittando del buio, hanno rubato computer e tablet in uso agli alunni e ai docenti, nonché documenti importanti.

Oltre al furto, i delinquenti hanno danneggiato le porte delle aule e degli uffici, scassinando anche la cassaforte dove erano custoditi i tablet. La scoperta del furto è stata fatta al mattino dal personale scolastico, che ha immediatamente allertato il Dirigente scolastico e i Carabinieri della stazione locale, i quali hanno avviato le indagini sull’accaduto.

