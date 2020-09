TUTTE LE FOTO NOTTE DI SANGUE IN AUTOSTRADA. Schianto sull’A1 tra un Tir e due auto: 1 morto

CAPUA/CAIANELLO – Altro drammatico incidente nella notte appena trascorsa. A pochi minuti dal drammatico frontale avvenuto questa notte sulla Variante Anas (CLICCA QUI PER LEGGERE), un altro violento schianto, pochi minuti prima delle 2, è avvenuto in autostrada, sull’A1, nel tratto compreso tra Capua e Caianello in direzione sud. A scontrarsi sono stati un Tir e due auto al km 711.

La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire l’arrivo della squadra dei vigili del fuoco di Teano, del personale di Autostrade e della polizia stradale. Nell’incidente una persona è deceduta, ma la dinamica del sinistro è ancora da verificare. Vi terremo aggiornati.