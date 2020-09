TUTTE LE FOTO CASERTA. Drammatico incidente sulla VARIANTE. Un morto e 4 ragazzi feriti in modo gravissimo

AGGIORNAMENTO – Sono drammatiche le immagini che ci sono giunte del violentissimo incidente accaduto questa notte sulla Variante Anas che collega Maddaloni a Santa Maria Capua Vetere poco prima delle 2 di questa mattina. In un frontale si sono scontrate, come accennavamo nel nostro primo lancio, una Fiat 500 e una Renault Clio. A bordo della Fiat 500 c’erano 4 ragazzi: due donne e due uomini. Mentre all’interno della Renault Clio c’era A.S., 42enne di Maddaloni. Da una prima ricostruzione dei fatti sembrerebbe che la Fiat 500 abbia impattato contro la Clio che era messa di traverso sulla carreggiata. Tutti feriti in modo gravissimo, sono stati estratti dalle lamiere dalla squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale di Caserta. Il 42enne è deceduto dopo l’arrivo all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano. Ancora sconosciute le identità degli altri 4 giovani.

CASERTA – Grave incidente nella notte sulla Variante in zona S. Clemente. Tre giovani sono rimasti feriti nello scontro tra una Fiat 500 e una Clio. Sul posto diverse ambulanze e carabinieri. I tre ragazzi feriti viaggiavano sulla Fiat 500. In corso di accertamento le cause dello scontro che sembra sia dovuto alla perdita di controllo dell’autista della Clio