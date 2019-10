TUTTE LE FOTO. Premio Sicurezza e Legalità al Real Sito di Carditello. Grande successo per la decima edizione

SAN TAMMARO/CALVI RISORTA – Grande successo per il premio Sicurezza e Legalità al Real Sito di Carditello, che per la prima volta si svolge in questa splendida residenza borbonica. Un evento organizzato, ormai giunto alla sua decima edizione, dall’associazione Legalità e Sicurezza di Calvi Risorta che in sinergia con il presidente della Fondazione Real Sito di Carditello Nicolais, il direttore Roberto Formato e il sindaco di San Tammaro Ernesto Stellato ha sviscerato le storie di uomini e donne che combattono contro la camorra e tutte le mafie. Ringraziamo ha detto il presidente dell’associazione tutti i presenti e la protezione civile di San Tammaro.