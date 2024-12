TUTTI I NOMI. CASERTA. Rapinato in casa e picchiato l’avvocato Vittorio Giaquinto: la Procura vuole arrestare la banda di ladri

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CASERTA – La Procura di Santa Maria Capua Vetere ha chiesto l’arresto di nove persone coinvolte nella rapina ai danni dell’avvocato Vittorio Giaquinto, avvenuta nell’aprile di un anno fa.

Il pubblico ministero ha richiesto l’applicazione di nove misure cautelari: otto arresti in carcere e uno ai domiciliari. Il gip Vecchiarelli ha fissato gli interrogatori preventivi per cinque degli indagati che compariranno dinanzi al magistrato la prossima settimana, come previsto per alcuni casi dalla riforma Nordio.

Si tratta di Vincenzo Palumbo, David Lazic, Ricardo Zdravkovic, Franko Milankovic, Domenico Longobardi.

Gli indagati sono accusati di far parte di una banda criminale responsabile di vari furti e rapine in abitazioni nelle province di Caserta, Napoli e Avellino. Il colpo più violento fu quello a casa dell’avvocato Giaquinto, picchiato, legato e chiuso in bagno dai rapinatori, che usarono spranghe per malmenarlo.

I malviventi portarono via gioielli, orologi, denaro e una collezione di monete antiche per un valore di circa un milione di euro. Durante la rapina vennero anche derubati una coppia di coniugi che risiedevano di fianco all’abitazione del professionista.