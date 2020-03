TUTTI I NOMI. Chi ha passato la prima prova del concorso DSGA del personale ATA. Tra 20 giorni iniziano gli orali

CASERTA – E’ stata resa nota lista di coloro che, superando l’ardua prima prova, sono stati ammessi all’esame orale per il concorso concernente i 2004 posti di Direttore dei servizi

generali ed amministrativi del personale A.T.A.. Il Dsga è di un funzionario amministrativo che estende le proprie competenze in più direzioni: non soltanto nel campo amministrativo, ma anche in materia contabile e direttiva. Ed è per questo motivo che l’accesso al concorso è consentito non soltanto ai laureati in giurisprudenza, ma anche ai laureati in economia e commercio o scienze politiche.

Qui in basso troverete i nomi dei convocati presso la sede della Scuola secondaria di I grado Tito Livio, Largo Ferrandina a Napoli, per sostenere la prova orale.