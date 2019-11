TUTTI I NOMI. Droga a CASERTA e MARCIANISE. Rea, Corvino, Bizzarro, Grillo & Co. 16 CONDANNATI, 12 ASSOLTI

MARCIANISE/CASERTA/SAN NICOLA LA STRADA – (ti.pa.) E’ di pochi minuti fa, la sentenza del presidente Rugarli del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, per 28 imputati. Il pm Landolfi aveva chiesto oltre 4 secoli di condanne per tutti; tante invece le assoluzioni emerse dal verdetto di questa sera. 16 condanne e 12 assoluzioni a sorpresa.

Sono accusati di spaccio di sostanze stupefacenti tra Caserta, Marcianise e San Nicola la Strada che era stato targato clan Belforte ma il giudice ha escluso per molti l’articolo 7.

8 anni per Antonio Corvino detto “Culacchiotto” di Caserta considerato il capo promotore dell’organizzazione,

6 anni per Francesco Corvino, nato a Casal di Principe, domiciliato a Caserta,

4 anni Angelo Alessio Grillo, di Capodrise,

7 anni e 7 mesi Teresa Rea, di Caserta,

9 anni e 6 mesi Rita Grillo Raucci,

3 anni Giovanna Di Giovanni, di Marcianise,

7 anni per Valentino Acerra di Marcianise,

8 anni e 6 mesi per Salvatore Allegretta di Marcianise,

10 anni e 6 mesi per Andrea Bizzarro,

7 anni e 4 mesi per Antonio Braccio di Marcianise,

6 mesi per Martina Castiello di San Nicola la Strada

9 anni per Davide Grassi di Macerata Campania,

4 anni per Alessio Grillo,

9 anni Giuseppe Grillo di Marcianise,

6 mesi pena sospesa per Mariapaola Piccirillo di Caserta,

2 anni per Giuseppe Perri di Bisignano pena sospesa.

GLI ASSOLTI

Giusi Viscione di Caserta (difesa dall’avvocato Carmine D’Onofrio per non aver commesso il fatto e per lei erano stati chiesti 8 anni) , assolto Angelo Zarrillo di Marcianise, assolto Aniello Bizzarro di Maddaloni, assolto Salvatore Coppola di Caserta, assolto Nicola Di Giovanni di Marcianise, Alessandro Di Monaco di Portico di Caserta, Andrea Di Monaco di Curti, assolto Eduardo Esposito di Napoli, assolto Alfonso Morra di Napoli, assolta Anna Natale di Caserta, assolto Massimo Natale di Caivano difeso dall’avvocato Mariano Omarto, per Natale il pm Luigi Landolfi aveva chiesto una condanna ad 8 anni, assolto Vincenzo Salvatore Patricelli di Marcianise, assolto Giuseppe Patricelli di Macerata (difesi dagli avvocati Luca Viaggiano e Carmine Nacca)