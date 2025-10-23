TUTTI I NOMI. La cocaina “di famiglia” venduta a MADDALONI e dintorni: ARRESTATI papà, figlia e genero

E’ ONLINE IL PODCAST “IL COLPO! QUATTRO CITTA’, QUATTRO STORIE CRIMINALI – CLICCA QUI PER ASCOLTARLO GRATIS SU SPOTIFY

CASERTA – I carabinieri hanno eseguito questa mattina misure cautelari in un’operazione antidroga che ha smantellato un presunto giro di spaccio di cocaina attivo tra i comuni di Santa Maria a Vico, San Felice, Arienzo, Cervino e Maddaloni.

L’indagine, coordinata dalla Procura e conclusa con la convalida degli arresti da parte del GIP Gaudiano già nella scorsa settimana, ha portato all’emissione di provvedimenti restrittivi per tre persone, ritenute parte di un’associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti (clicca e leggi).

Al centro della rete il 53enne Massimo Vigliotti, considerato il capofamiglia dell’organizzazione. Con lui sono finiti ai domiciliari la figlia Maria Rosaria, 31 anni, e il genero Nunzio Petrillo, di pari età. Altri tre indagati, pur ritenuti gravemente indiziati, non sono stati sottoposti a misure cautelari e affronteranno il processo in stato di libertà.

L’attività illecita, svolta tra giugno e ottobre del 2023, è stata documentata attraverso una fitta serie di intercettazioni che hanno rivelato un volume d’affari consistente e una nutrita clientela. dei Vigliotti. Le indagini, condotte interamente dalla stazione carabinieri di Santa Maria a Vico, hanno evidenziato la natura familiare e ripetitiva dello spaccio.