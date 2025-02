TUTTI I NOMI. Revisioni “pezzotte” alle auto: processo a rischio prescrizione per 64 imputati

Avrebbero attestato falsamente di aver effettuato le revisioni nell’unico centro autorizzato dalla Motorizzazione di Caserta mentre nella realtà i controlli venivano effettuati in diverse officine sparse per la provincia. Nell’inchiesta sono rimasti coinvolti anche i proprietari dei veicoli che avevano portato i propri mezzi ad effettuare la revisione

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

SAN NICOLA LA STRADA – Si avvia verso la prescrizione a prescrizione il processo a carico di 64 persone coinvolte nella maxi inchiesta sulle false revisioni alle auto nei centri di San Nicola la Strada, Marcianise, Casapulla, Vitulazio e Sessa Aurunca di cui è titolare Andrea Fiscone, di Marcianise.

Secondo le tesi difensive, i fatti contestati risalgono al 2011-2012 e quindi sarebbero prescritti. Un’eccezione su cui il giudice Antonio Riccio si è riservato con l’udienza che è stata rinviata al 18 marzo quando verrà resa nota la decisione del collegio.

A far scattare l’indagine era stato l’esposto di un concorrente di Fiscone che aveva segnalato come nelle officine venissero effettuate revisioni anche per mezzi per cui non erano autorizzate (come le motociclette o anche i quad). Del caso si era occupata anche Striscia la Notizia che aveva documentato come la revisione di un’auto con diverse anomalie avesse dato esito regolare. In un altro caso addirittura uno degli agenti provocatori di Striscia si era recato in officina con la sola carta di circolazione ricevendo il timbro senza le verifiche sull’auto. Gli imputati sono di Marcianise, San Nicola la Strada, Maddaloni, Caserta, Macerata Campania, Casapulla, Aversa, Santa Maria Capua Vetere, Francolise, Pignataro Maggiore, San Marco Evangelista, Capodrise, Vitulazio, Capua, Bellona, Camigliano, Caianello, Napoli, San Giorgio a Cremano, Villaricca, Torrecuso.

TUTTI I NOMI

Andrea Fiscone, Marcianise

Pasquale Lombardo, Marcianise

Ciro Cavetti, San Marco Evangelista

Roberto Calafiore, Pignataro Maggiore

Francesco Manica, Carinola

Lorenzo Gioielli, Vitulazio

Andrea Sorbo, Casapulla

Dario D’Urzo, Portico di Caserta

Ciro Angrisano, San Giorgio a Cremano

Diego Parentela, Caserta

Antonio Scalambrino, Casal di Principe

Gennaro Iesce, Torrecuso

Piero Prato, Torino

Ciro De Nicola, San Nicola la Strada

Alessandra Melchionna, Maddaloni

Maria Pia Ferraiuolo, Maddaloni

Luigi Ricciardi, San Marco Evangelista

Michele Conte, Maddaloni

Anna Audi, Caserta

Antonio Cantiello, Macerata Campania

Carlo Marcellinaro, San Nicola la Strada

Teresa Innocenti, Caserta

Giuseppe Sorbo, Casapulla

Michela Centore 1986 San Marco Evangelista

Dario Romano 1969 Formia

Lorenzo Foglia 1944 Marcianise

Antonio Ievolo 1962 Santa Maria Capua Vetere

Domenico Corato 1948 Casapulla

Vincenzo Tartaglione 1975 Marcianise

Gaetano Valentino 1982 Marcianise

Gianluca Eroico 1991 Marcianise

Luigi Martiniello 1964 Francolise

Gianluca Russo Raucci 1980 Capodrise

Teresa Di Vico 1955 Maddaloni

Gennarina Gennarione 1962 Vitulazio

Salvatore Delli Paoli 1947 Marcianise

Vincenzo Scialla 1959 Marcianise

Raffaele Delle Curti 1978 Marcianise

Angelo Alberico 1968 Marcianise

Rita Pugliese 1974 Capua

Speranza Attanasio 1963 San Giorgio a Cremano

Alfonso Dabanello 1962 Marcianise

Gaetano Scialla 1969 Marcianise

Roberto Nesti 1964 Napoli

Carlo Massaro 1961 Capodrise

Antonio Lombardo 1971 Marcianise

Giuseppina Piccirillo 1984 Marcianise

Giovanni Alizieri 1956 Caserta

Maddalena Russo 1967 Marcianise

Antimo Iuliano 1966 San Nicola la Strada

Antonio Palladino 1952 Caserta

Michele Franzese 1982 Capodrise

Maria Grazia Ferraro 1956 Marcianise

Tatiana Squeglia 1976 Marcianise

Armando Bellopede 1955 Marcianise

Vittorio Di Lillo 1946 Vitulazio

Ilaria Capezzuto 1985 Camigliano

Sonia Caserta 1981 Bellona

Amedeo Russo 1977 Camigliano

Francesco Russo 1963 Vitulazio

Vincenzo Fusco 1951 Santa Maria Capua Vetere

Vittorio Galbiati 1973 Capua

Manlio Ceprano 1932 Caianello

Pasquale Funzione 1944 Capua