TUTTI I NOMI. Traffico di armi e droga: due casertani in manette

La squadra mobile di Crotone ha dato esecuzione a 46 provvedimenti cautelari

CASERTA – Traffico di armi e droga: sgominata banda, due casertani in manette. Si tratta di Fabio e Luigi Marino, rispettivamente di 33 e 36 anni.

Il provvedimento, richiesto dalla Direzione distrettuale antimafia (Dda) ed emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, scaturisce dalle indagini che i poliziotti del capoluogo calabrese hanno effettuato insieme allo Sco e che hanno portato alla luce un’associazione criminale, capeggiata da alcune persone, già con precedenti, responsabile di reati in materia di armi e stupefacenti.

L’attività dei poliziotti ha evidenziato che gli indagati, sfruttando la rete di contatti sul territorio, erano riusciti a muovere grosse quantità di cocaina, eroina e droghe leggere, fino a controllare completamente il mercato degli stupefacenti in alcune piazze di spaccio del capoluogo.

I poliziotti, inoltre, hanno rilevato come il gruppo fosse dedito alla coltivazione di stupefacenti, sequestrando, oltre a ingenti quantitativi di cocaina, eroina, marijuana e hashish, tre piantagioni per un totale di circa 1600 piante di marijuana. Durante le indagini sono state arrestate in flagranza di reato 31 persone e sequestrate armi e munizioni di vario genere.

I NOMI

In carcere:

Amato Damiano (Crotone, 15.05.1992);

Asteriti Gaetano (Crotone, 26.07.2004);

Asteriti

Vittorio (Crotone, 12.12.1969);Bevilacqua Armando (Crotone, 22.12.1989);Bevilacqua Domenico (Crotone, 24.02.1968);Bevilacqua Francesco (Crotone, 20.08.1969);Citati Mario (Crotone, 06.08.1977);Fiorini Vincenzo (Crotone, 21.03.1983);Foschini Gianluigi (Crotone, 09.03.1993);Furiglio Saverio (Crotone, 01.03.1979);Gelfo Roberto (Salerno, 26.03.1994);Greco Pasquale (Crotone, 05.06.1980);La Forgia Andrea (Milano, 13.09.2001);Laratta Antonio (Crotone, 15.05.1971);Laratta Francesco (Crotone, 28.12.1999);Laratta Pantaleone (Crotone, 22.07.1988);Macrì Francesco (Crotone, 06.08.1974);Marino Pasquale (Napoli, 27.02.1989);Martino Francesco (Crotone, 08.09.1991);Musticoni Ermenegildo (Crotone, 27.02.1981);Passalacqua Antonio (Crotone, 27.01.1973);Passalacqua Domenico (Crotone, 19.07.1995);Perri Giancarlo (Crotone, 28.08.1980);Porto Michele (Crotone, 18.07.2001);Proietto Adolfo (Crotone, 02.09.1972);Rizza Andrea (Crotone, 09.05.1994);Romano Antonio (Crotone, 23.10.1968);Santoro Salvatore (Crotone, 25.01.1990);Scarriglia Mario (Crotone, 13.07.1997);Scarriglia Pasquale (Crotone, 22.02.1995);Scicchitano Maria Cernusco sul naviglio, 19.04.1994);Scicchitano Mikaele Gaetano (Crotone, 30.09.1996);Screnci Luca (Crotone, 01.12.2003);Shaba Bardhyl (Albania, 23.02.1981);Siniscalchi Luca Raffaele (Crotone, 02.01.2001);Spagnolo Giuseppe (Crotone, 20.09.1996);Valente Maurizio (Crotone, 24.12.1983);Vittimberga Giuseppe (Crotone, 12.07.1999).

Ai domiciliari:

Adamo Carmine (Crotone, 18.04.1976);

Macrì Antonio (Crotone, 21.01.1991);

Marullo Maurizio (Crotone, 08.03.1985);

Piccolo Pasquale (Crotone, 29.09.1990).