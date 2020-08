TUTTI I PARTICOLARI. Spari ed inseguimento nella notte di Ferragosto. Residenti terrorizzati, assistono alla scena dai balconi

CURTI /MACERATA/ SANTA MARIA CAPUA VETERE – (gv) Nuovi dettagli sull’inseguimento con sparatoria di questa notte. La vettura, l’Audi con i vetri scuri, senza assicurazione, con a bordo i malviventi, scorazzava con musica ad alto volume dietro la caserma dei carabinieri nei pressi del campo sportivo di Curti. È stato in quel punto, intorno alle 12.30, che i militari a bordo della loro gazzella insospettiti hanno imposto l’alt ai 4 giovani, ed è cominciato l’inseguimento. Giunti in via Vittorio Veneto, la vettura dei delinquenti, nel frenare, ha fatto un testa coda. Uno dei militari per bloccare la loro corsa ha sparato nelle ruote dell’Audi.

Era appena passata a mezzanotte e molti dei residenti festeggiavano ancora ferragosto quando hanno assistito increduli e terrorizzati dai balconi alla scena. La corsa dei banditi poi è continuata nonostante avessero due ruote sgonfie. Solo a S. Andrea tre delinquenti hanno abbandonato l’auto e sono scappati a piedi solo uno è stato fermato dai carabinieri. Il giovane albanese 25 anni era scalzo senza scarpe (perse nella fuga) è stato poi rilasciato poco fa dopo essere stato denunciato dai carabinieri della radiomobile di Santa Maria C. V. per resistenza a pubblico ufficiale. In corso di identificazione gli altri fuggitivi. La vettura ritrovata sempre a S. Andrea è stata sequestrata.