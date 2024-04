Uccide il vicino di casa dopo la lite, fissati i funerali del 60enne

Esequie nella chiesa di San Pietro Apostolo.

PARETE (Lidia e Christian de Angelis) Sebastiano Tessitore, 60 anni, vittima di omicidio, sarà salutato per l’ultima volta oggi pomeriggio alle 16 presso la Chiesa di San Pietro Apostolo a Parete. L’uomo per problemi di vicinato è stato freddato con 3/4 colpi d’arma da fuoco da Armando Ortodosso, ex guardia giurata. La comunità è rimasta incredula e attonita per tale tragedia. Proprio ieri Ortodosso ha confessato il delitto al giudice.

Il killer ha dunque confermato al magistrato ciò che aveva già raccontato ai carabinieri, giunti in via 2 Agosto poco dopo l’assassinio di Tessitore.