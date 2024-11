Uccide l’amico al culmine di una lite: condannato a 9 anni di carcere

Un ulteriore ribasso rispetto alla pena iniziale di 21 anni di carcere

CASTEL VOLTURNO – Sconto di pena per Ulderico Piccolo accusato dell’omicidio di Augusto Grillo avvenuto a sera del 24 maggio 2020 a Castelvolturno. E’ quanto a stabilito la IV Sezione della Corte d’Assise di Appello di Napoli. La pena scende dai precedenti 14 anni, incassata nella sentenza di secondo grado ma comunque già notevolmente ridotta rispetto ai 21 anni di fine dibattimento, a nove anni.

Nella nuova pronuncia, i giudici hanno escluso tutte le aggravanti accogliendo pienamente la linea difensiva dei legali di Piccolo.

Un delitto avvenuto al culmine di una lite scoppiata a cena. I due, amici da sempre e come sempre, avevano trascorso assieme il sabato. Alla fine della serata scoppiò il litigio con Augusto che avrebbe cominciato ad avere un comportamento non gradito da Ulderico che lo richiamò più volte fino a volerlo mandare via. Dalle parole passarono ai fatti, discutendo animatamente fino al corpo a corpo e dalla coltellata fatale.