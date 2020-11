Una panchina rossa a MADDALONI in ricordo di MARIA, uccisa dal marito

MADDALONI – Il Rotary Club, il Rotaract e l’interact Maddaloni- Valle di Suessola , a conferma della loro vicinanza al territorio e nella loro quotidiana attività sociale, dedicano una panchina rossa alle vittime di femminicidio. L’iniziativa si terrà in collaborazione con l’ Amministrazione Comunale di Maddaloni, guidata dal Sindaco Andrea De Filippo il quale ha immediatamente dato l’ assenso alla nobile iniziativa promossa dal Rotary Club. Una panchina, individuata dall’ Amministrazione Comunale, ubicata in via San Francesco – nei pressi proprio della Casa Comunale- sarà interamente dedicata al colore rosso per ricordare le tante ed ingiuste vittime del femminicidio.

Coinvolte nelle attività la Presidente del Rotary Club Ing. Giovanna Cimmino, la Past President Prof. Raffaelina Divano, il Prefetto Avv. Rosanna De Lucia, la Presidente dell’ Interect Maria Lanzillo e il Presidente del Rotaract Angelo Russo. Un gesto molto sentito in giorni in cui le tragiche notizie degli ultimi efferati femminicidi hanno occupato le cronache di Tv e giornali.

Soprattutto un pensiero non può non essere rivolto alla giovane Maria Tedesco originaria proprio di Maddaloni, la cui vita è stata spezzata dalla mano dell’ uomo che diceva di amarla. Sulla panchina rossa che sarà dedicata alle vittime della violenza sarà apposta apposita targa che riporta il numero nazionale antiviolenza 1522 in modo da offrire uno strumento utile per chi desidera intraprendere un percorso.

Dall’ Amministrazione Comunale, il Vice Sindaco Luigi Bove che in collaborazione con il Rotary sta curando l’ iniziativa afferma “L’ Amministrazione Comunale ha un rapporto di fattiva collaborazione con realtà associative importanti come quelle del Rotary Club che spendono gran parte del loro impegno per portare avanti temi sociali delicati e che richiedono il massimo dell’ attenzione da parte delle Istituzioni di ogni livello. Con il Sindaco De Filippo e i componenti della giunta abbiamo individuato la panchina a due passi dalla sede comunale che sarà utile per questa iniziativa simbolica fondamentale per dire “basta alla violenza di genere e alla violenza in nome dell’ amore”. L’ Amministrazione Comunale aderendo alla nobile iniziativa del Rotary ha accolto anche l’ invito in tal senso da parte del consiglio comunale tutto, senza distinzione alcuna di appartenenze politiche e partitiche.