Uccisa dal suo amico con un colpo di fucile. Oggi l’ultimo saluto a Francesca

Uccisa con un colpo di fucile la notte dello scorso 26 ottobre 2022

RIARDO/TEANO – Si sono svolti questa mattina i funerali di Francesca Compagnone la 28enne riardese uccisa con un colpo di fucile la notte dello scorso 26 ottobre 2022. La salma, proveniente dall’istituto di medicina legale di Caserta, prima di raggiungere la chiesa di Santa Maria Versano in Teano, ha fatto tappa a Riardo dove ad attenderla c’erano centinaia di persone.

Il corteo funebre si è fermato per pochi attimi sotto l’appartamento di Vicol Ciprian, il 23enne accusato di omicidio per la sua morte, che abita proprio sopra il supermercato gestito dalla famiglia della giovane. Il feretro ha poi proseguito per la frazione di S. Maria Versano dove, alle 13, nella chiesa Madonna dell’ Assunta si sono celebrati i funerali.