Uccisa dall’ex compagno, i figli avranno il suo cognome

SAN MARCELLINO – La prefettura di Caserta ha accettato il cambio di cognome per i figli di Stefania Formicola, la 28enne di San Marcellino usccisa dal suo ex compagno Carmine D’Aponte. A comunicarlo è stato suo padre con un post sui social: “Oggi la prefettura di Caserta, che io ringrazio, ha deliberato la richiesta di cambio cognome ai bimbi di mia figlia. Un grazie particolare va all avvocato Lino Longobardi che col suo meticoloso lavoro ha effettuato la pratica. Ora per i bimbi è finita, non sono costretti a sentire più quel cognome che gli arrecava solo danni e brutti ricordi”.

Era il 19 ottobre 216 quando la giovane fu assassinata in quel di Sant’Antimo. L’ex compagno, invece, è stato condannato all’ergastolo.