Uccisero il compagno di cella, chieste tre condanne

AVERSA – Sono state invocate tre condanne per l’omicidio di Cibati Seiano, avvenuto nel 2011 nell’opg di Aversa. Il pm ha chiesto 21 anni di carcere a testa per Massimo Maiorano, Attilio Ravizzola e Cosimo Damiano Stella, accusati di aver picchiato il detenuto, provocandone la morte. Riconosciuta la semi infermità. Due imputati sono invece deceduti.

La vittima fu aggredita quando si sparse la voce, nell’Opg, che si trattava di un pedofilo. Alla violenta lite ha assistito il compagno rumeno di cella di Seiano che però, pur essendo stato rintrcciato in un primo momento in Francia, ha fatto perdere le sue tracce. La sentenza è prevista per dicembre.