Ucciso con 30 coltellate e un colpo alla testa padre di 4 figli. È giallo sulla morte di Pavlo

PASTORANO (Lidia e Christian de Angelis) – Giallo sull’omicidio del 47enne Pavlo Zaporozhets. L’uomo, padre di quattro ragazzi di cui il maggiore ha solo 14 anni, sposato e onesto lavoratore, era infatti un autista, apprezzato e stimato da tutti per l’onestà e la dedizione con cui lavorava per portare avanti la famiglia.

Uomo di origine ucraina, da anni a Pastorano, l’altra notte è stato ucciso con 30 coltellate e un colpo alla testa con un oggetto contundente, mentre era in camper con un amico anche lui ucraino, che è stato arrestato dopo poco la tragedia.

Il possibile omicida si confessa innocente, affermando agli inquirenti che, dopo aver trovato il corpo senza vita del 47enne, spaventato si sarebbe dato alla fuga.

Le indagini sono in corso, vi sono molte domande ancora senza risposta, non si comprendono i motivi di tale efferato omicidio che ha lasciato orfani 4 ragazzini.

La salma di Pavlo si trova al reparto di Medicina Legale di Caserta, in attesa dell’autopsia disposta dai magistrati. La salma sarà poi liberata per i funerali. L’intera comunità è sotto shock per questa immane tragedia.