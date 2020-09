SANTA MARIA CAPUA VETERE (red.cro.) – In questi minuti è stata disposta la chiusura del Pronto soccorso dell’Ospedale Melorio di Santa Maria Capua Vetere. Il motivo è dovuto alla presenza di un paziente positivo al coronavirus all’interno della struttura. Il soggetto contagiato si trova in isolamento e in questo momento il Pronto soccorso è ancora chiuso.