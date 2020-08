ULTIM’ORA 20.20 CORONAVIRUS. Sette casi in un giorno a MADDALONI. C’è un bimbo di 6 anni e la preside Annamaria Lettieri

MADDALONI (g.g.) – Sette casi nelle ultime 24 ore, sette positività al Covid 19. Maddaloni non sfugge alla struttura apparentemente apocalittica, delle nuove cifre del contagio. Sette casi in un giorno non si erano registrati, infatti, nemmeno nei momenti più duri della epidemia di primavera.

Ma Maddaloni non sfugge alla tendenza nazionale, a quella regionale e a quella provinciale, anche per quel che riguarda la natura che tutt’altro che preoccupante degli effetti che queste positività provocano. Su 7 contagiati, ben 6 sono totalmente asintomatici e tra questi c’è anche un bambino di 6 anni. Tutti i nuovi positivi sono reduci da periodi di vacanza, trascorsi in località balneari. E anche questo è totalmente in linea con ciò che si sta verificando nell’intero stivale. Tra i 7 contagiati, anche lei è asintomatica e sta bene, c’è anche un nome eccellente nel mondo scolastico maddalonese: si tratta di Annamaria Lettieri dirigente del liceo don gnocchi di Maddaloni e moglie dell’ex direttore sanitario dell’asl Arcangelo Correra. Naturalmente, la preside Lettieri e gli altri 5 asintomatici sono in quarantena domiciliare, mentre l’unico non asintomatico è dovuto ricorrere alle cure di un reparto ordinario ospedaliero Covid.