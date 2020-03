ULTIM’ORA. Altro morto da CORONAVIRUS a S.MARIA C.V. Era ricoverato al Melorio

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Di certo si sa solo che era stato contagiato dal covid-19 meglio noto come coronavirus. Una condizione non più in discussione per i medici dell’ospedale Melorio che però non hanno fatto in tempo ad attivare le procedure di trasferimento in una terapia intensiva, visto che il paziente, quasi 90enne, nato nel 1931, è spirato nella mattinata di oggi.

Dovrebbe essere di Santa Maria Capua Vetere, ma il dato non è ancora confermato. Per cui, come abbiamo fatto fino ad oggi, ci manteniamo sulle notizie certe rispetto alle quali possiamo dire che entrambi i tamponi sono stati regolarmente applicati e l’esito è stato, per l’appunto, positivo.